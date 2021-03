Sky, recupero Lozano – In dubbio la sua convocazione contro il Milan: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, Hirving Lozano non sarebbe poi così sicuro di finire in panchina già contro il Milan, nella sfida di domenica prossima valida per la Serie A. Infatti l’esterno messicano, nella giornata di oggi, ha svolto solo una parte dell’allenamento in gruppo. Il resto della seduta si è dedicato ai suoi esercizi individuali, questo fa pensare che l’ex PSV non sia ancora in forma perfetta ed è per questo motivo che non è più così sicura la sua convocazione nel match contro i rossoneri. Nel caso in cui Lozano dovesse non farcela, il suo rientro slitterà direttamente a mercoledì prossimo quando il Napoli sfiderà la Juventus a Torino.