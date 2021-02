Santacroce: “Il Napoli non è inferiore alle concorrenti per la zona Champions, contro il Benevento…”

Durante “Calcio, amore e fantasia”, trasmissione in onda su Piùenne, è intervenuto Fabiano Santacroce, ex difensore azzurro, per parlare del prossimo impegno del Napoli in campionato contro il Benevento.

Ecco quanto dichiarato: “Personalmente non credo che il Napoli sia inferiore alle altre squadre che lottano per un posto in Champions. Evidentemente la società non ha valutato che le altre squadre hanno giocatori di esperienza. Il Milan, ad esempio, senza Ibra sarebbe una squadra diversa. I giocatori esperti servono ed il Napoli è una squadra molto fragile. Il Benevento è una squadra molto compatta ed organizzata, mi aspetto dagli azzurri una reazione ora che hanno visto sfumare pure l’Europa League”.