L’ex Napoli Iezzo: “Benevento partita più difficile del Granada, Gattuso deve dare un segnale…”

L’ex portiere del Napoli, Gennaro Iezzo, ha parlato del momento che stanno vivendo gli azzurri e del derby col Benevento nel corso della trasmissione “Calcio, amore e fantasia” in onda Piùenne:

“La squadra di Inzaghi è molto difficile da affrontare, soprattutto per le Big; non ti lasciano spazio e ripartono bene perché hanno giocatori molto veloci. Il Napoli ha una partita difficile, il Benevento è in un buon momento e Gattuso deve cercare di dare un segnale. Partita sofferta? Non credo, però penso che il Benevento come rosa sia superiore a quella del Granada e il Napoli col Granada ha sofferto tanto…”.