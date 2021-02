Verso Napoli-Benevento, Inzaghi in conferenza: “Se il Napoli farà il suo dovere domani non ci sarà storia! Gattuso? Ha battuto la Juve…”

Tempo di vigilia derby in casa Benevento, con il tecnico delle Streghe Filippo Inzaghi che ha da poco parlato in conferenza stampa in vista del match previsto domani alle 18.00 allo stadio Maradona. Di seguito un estratto della sua intervista:

“Non vediamo l’ora di giocare col Napoli, ma sarà un impresa impossibile batterli; noi dobbiamo essere coraggiosi ed affrontare la partita così come fatto con altre Big, ma alla fine quello che conta è onorare la maglia e fare ciò che si prova in allenamento. Napoli in crisi? Sorrido leggendo queste cose di un avversario che due settimane fa ha vinto con la Juve, se il Napoli è al meglio diventa quasi impossibile fare risultato, a inizio stagione erano tra le squadre favorite per lo scudetto, mentre il Benevento veniva visto come una retrocessa sicura. Proveremo a ribaltare il pronostico, ma il Napoli resta un avversario fortissimo”.

Mi dispiace non essere in panchina nello stadio dedicato al più grande di tutti i tempi, ma lascio la squadra in buone mani. Spero di godermi un Benevento positivo dalla tribuna, ma ribadisco un concetto: sulla carta ci sono poche speranze, ma se abbiamo lo stesso approccio dell’andata riusciremo a rendere la partita equilibrata. Solo la giocata di un singolo gli permise di portare a casa i tre punti. Formazione? Insigne sta bene ed è a disposizione, lui e Viola si alterneranno nelle prossime partite. Ho ancora un allenamento a disposizione e scioglierò le riserve nelle prossime ore…

Una battuta finale sulle critiche a Gattuso.. Oltre ad assere un amico ed è un ottimo allenatore, spinto da un ambiente fantastico. Guida una squadra di altissimo livello, che ha giocatori in attacco che possono risolverla con una giocata e alcuni dei centrocampisti migliori d’Europa. Non mi fido assolutamente di chi parla di un avversario in difficoltà, avrei voluto salutarlo se fossi stato in panchina…”.