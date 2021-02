Piccinini: “Gattuso ha lo spogliatoio in mano, è un rischio fare sondaggi per altri allenatori”

Sandro Piccinini, ai microfoni di Sky Calcio Club ha commentato le parole di Gattuso dopo il match vinto dal Napoli contro il Parma. Ecco quanto dichiarato:

“Gattuso ha lo spogliatoio in mano, l’abbraccio dopo il gol lo dimostra. Nessun allenatore in quel momento avrebbe detto quello che ha dichiarato lui, ma è sincero e non riesce a tenersi dentro le cose. E’ chiaro che il club ha il diritto di sondare il terreno per altri allenatori,, ma la cosa non deve venir fuori perchè può delegittimare l’attuale tecnico. Nei rapporti personali qualcosa si può rompere, speriamo che ora la società azzurra riesca a mettere le cose sulla strada giusta”.