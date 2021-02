Si prospetta un Febbraio di fuoco per gli azzurri in tutte le competizioni, con 8 dure partite in 20 giorni, tra le quali spunta una tripla sfida all’Atalanta tra Coppa Italia e Campionato, la Juve al Maradona e il doppio confronto dei sedicesimi di Europa League contro il Granada:

03/02 Napoli-Atalanta, semifinale d’andata Coppa Italia

06/02 Genoa-Napoli, ore 20:45 Serie A

10/02 Atalanta-Napoli, semifinale di Coppa Italia

13/02 Napoli-Juventus, ore 18:00 Serie A

18/02 Granada-Napoli, ore 21:00 Europa League

21/02 Atalanta-Napoli, ore 18:00 Serie A

25/02 Napoli-Granada, ore 18:55 Europa League

28/02 Napoli-Benevento, ore 18:00 Serie A