Tramite il proprio profilo Twitter il giornalista di Skytg24 Giuseppe Pastore ha riportato una curiosità legato alla Serie A: con l’avvento del 2021 nessuna squadra ha mai siglato un gol da calcio di punizione.

Il tweet:

In memoria dei gol su punizione che il 2021 si è portato via (non solo in Italia): non se ne segnano più, se ne tirano peggio, se ne fischiano di meno. E in più adesso abbiamo tra i piedi anche il dannato coccodrillo.

https://t.co/rg6KezNUs4— Giuseppe Pastore (@gippu1) February 1, 2021