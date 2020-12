Sconcerti: “Il Napoli lotterà per il titolo insieme ad altre 3 squadre!”

Il volto noto Mario Sconcerti quest’oggi si è collegato in streaming con lo studio de Il Bello del Calcio ed ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’ultima prestazione della squadra partenopea e il momento che sta affrontando: “Secondo me le ultime due giornate ci hanno dato delle prime vere indicazioni su questo campionato. Inter, Milan e Napoli hanno guadagnato due punti sulla Juventus, tre su Lazio e Atalanta, ben cinque nei confronti della Roma e del Sassuolo”.

Sulla lotta per lo scudetto – “Stiamo entrando in una fase importante, ce ne accorgiamo meno perché ci sono tante partite e gli impegni infrasettimanali sono più ravvicinati di altri anni. La classifica si è molto caratterizzata e allungata, da ciò ne deduco che le prime quattro della graduatoria sono le formazioni più ‘serie’ e che possono ambire al piazzamento Champions. Aldilà della vittoria a Crotone credo che il Napoli stia benissimo e rientri con largo margine in questo gruppo. Milan, Inter, Napoli e Juventus lotteranno per il titolo”.