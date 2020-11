Le Nazionali hanno portato non pochi dispiaceri al Napoli. Ieri, dopo 20′ dall’inizio della partita, anche Rrahmani è uscito per un infortunio alla spalla. L’edizione odierna del Corriere dello Sport scrive che le sue condizioni verranno valutate al rientro in Italia, programmato quest’oggi. Dopo Ospina, Osimhen e Hysaj, positivo al Covid-19, Rrahmnai è il quarto calciatore che rimedia un’indisponibilità dopo le Nazionali.