“Obiettivamente l’Atalanta è più forte sia della Roma sia del Napoli e può lottare benissimo alla pari con Lazio e Inter; però, nonostante tutto, mi aspettavo un Napoli più reattivo nel secondo tempo e che riuscisse a pareggiare il goal di Pasalic. Però condivido le parole di Gattuso: se gli azzurri credono di poter andare a Barcellona giocando in maniera blanda per un mese, si sbaglia di grosso. Il Napoli deve essere cattivo, forte, ma allo stesso tempo caparbio e concentrato per il Barcellona, dove gli azzurri hanno molte possibilità”.