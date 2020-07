Non soltanto l’attacco: il Napoli sta iniziando ad imbastire delle operazioni sul mercato per prendere un attaccante ed un esterno destro, ma anche altri reparti vanno rinforzati.

Uno di questi è la difesa, ed in particolare un ruolo preciso della retroguardia: il terzino sinistro. Come riporta Sky, soltanto Mario Rui, che a breve firmerà il rinnovo, è sicuro del posto: invece, sia Ghoulam sia Hysaj, che sono apparsi in crescita nelle ultime settimane, non sono ancora sicuri della permanenza in azzurro.

In caso, dunque, di partenza dei due esterni bisognerà prendere un nuovo terzino sinistro; ma ora la priorità è l’attaccante.