Kalidou Koulibaly interviene ai microfoni Rai al termine della partita che porta il Napoli in finale di Coppa Italia. Ecco le parole del difensore azzurro: “Abbiamo risposto bene ad un Inter venuta qua per vincere. Gattuso ci ha dato molta fiducia, la nostra autostima era un poco bassa al suo arrivo… Adesso stiamo meglio, sappiamo che possiamo soffrire senza perderci d’animo. Stiamo tornando a fare le cose che facevamo prima, siamo tutti all’interno del progetto. Mercoledì dobbiamo essere pronti e carichi, possiamo dedicare qualcosa di importante ai nostri tifosi che voglio ringraziare per tutta la fiducia che mi hanno dato nonostante il mio periodo difficile!”