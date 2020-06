Purtroppo, dopo tre mesi di stop obbligato, non tutti hanno giocato bene, anzi alcuni calciatori sono andati in difficoltà; sicuramente in questa partita non ha brillato di certo il terzino sinistro, Elseid Hysaj. Il terzino albanese, schierato al posto di Mario Rui sulla sinistra, è molto apprezzato da Gattuso ma stasera sbaglia molti appoggi semplici, non sale mai in attacco a sostegno di Insigne e fa fatica in difesa, dove molte volte Candreva riesce a scappargli via.

Purtroppo, anche altri giocatori non hanno fatto una prestazione eccelsa stasera: uno dei reparti più in difficoltà era sicuramente il centrocampo, dove le due mezz’ali Zielinski ed Elmas hanno gestito veramente pochi palloni; inoltre entrambi hanno spinto poco in fase offensiva, provando pochi inserimenti, segno che la loro condizione, come è normale che sia, non è ancora al 100%.