Paolo Del Genio, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato ai microfoni di Tele A della partita di questa sera e dell’atteggiamento che si aspetta dagli azzurri. Ecco una parte delle sue dichiarazioni: “Gattuso vuole una squadra coraggiosa e concentrata: ieri, ha sottolineato varie volte in conferenza la bravura del Barcellona di Setien di recuperare il possesso palla in appena 6 secondi per una pressione offensiva feroce. Io mi aspetto loro molto aggressivi e credo che saranno fondamentali le 2 mezzali: Fabian e Zielinski. Loro 2 devono essere bravi a dare qualità al palleggio e a ribaltare velocemente l’azione per saltare la loro pressione”.