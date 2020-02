Gianni Di Marzio, ex allenatore ed attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di TuttomercatoWeb per parlare della super sfida Napoli-Barcellona, che vedrà Messi calcare per la prima volta lo stadio che fu di Maradona. Queste le sue parole: “Lionel Messi si sottoporrà a un vero e proprio esame per l’argentino; in Nazionale, ha sempre subito il paragone con Maradona, mentre ora vedremo come si muoverà nel tempio di Diego. Al San Paolo Diego è sempre presente e la Pulce dovrà sopportare questa pressione”.

Infine, parlando dell’andamento della partita, ha chiosato con queste parole:

“Ai blaugrana mancano Suarez e Dembelè. Ciò significa che giocheranno con tre veri e propri play a centrocampo e il centrocampo deve essere il reparto in cui gli azzurri dovranno dominare. Mi aspetto un Napoli senza paura, che ha tutto da guadagnare, ma se gli azzurri vogliono fare risultati devono giocare a tutto campo; io sono fiducioso perché Gattuso ha preparato bene la squadra sul piano tattico e mi auguro che quest’ottavo, tra andata e ritorno, sia combattuto fino alla fine”.