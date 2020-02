Barcellona, de Jong sul Napoli: “E’ un’ottima squadra, ha tanta qualità. Speriamo siano due belle partite”

“Il Napoli è un’ottima squadra, abbiamo giocato contro di loro in amichevole, ma è diverso e non significa nulla. In questa stagione hanno avuto risultati non all’altezza in Serie A, ma hanno tanta qualità. Hanno battuto il Liverpool in Champions League, ma speriamo che queste siano belle partite per noi. Sto giocando molto bene e spero di continuare così con questa maglia”. Queste le parole di Frankie de Jong, centrocampista del Barcellona, ai microfoni del sito ufficiale del club catalano, a due giorni dal match di Champions League contro gli azzurri di Gattuso.