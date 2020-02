Il Napoli di Rino Gattuso ha iniziato a carburare e ora non vuole fermarsi per nessun motivo; infatti, i partenopei stanno vivendo un ottimo momento di forma, viste le 6 vittorie nelle ultime 7 partite. Questo percorso poteva essere perfetto se non fosse stato pr la sconfitta contro il Lecce, ma si può prevedere un passo falso, specialmente se si pensa alle difficoltà della prima parte della stagione.

Ora l’appuntamento più importante si avvicina e gli azzurri non vedono l’ora di sfidare il Barcellona e il suo alieno Messi. Come riporta Il Mattino, il giorno dopo la vittoria di Brescia, Ringhio ha parlato nllo spogliatoio per caricare i ragazzi, spiegando loro che se gli azzurri giocheranno come sanno fare, sarà una bella notte per loro e per i tifosi.

Dunque, questa è una bella iniezione di fiducia che il mister calabrese ha voluto dare alla squadra per caricarla e per ricordare che, nonostante gli avversari, il pallone è rotondo e si parte dallo 0-0.