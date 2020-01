Daniele Cacia, compagno di squadra di Petagna ai tempi dell’Ascoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le sue dichiarazioni: “Petagna molto simile a Milik, difficile che possano coesistere. Adesso, battendo i rigori, è diventato un attaccante da doppia cifra. Si tratta di un calciatore moderno, che farebbe comodo a tutti per le caratteristiche, anche a squadre come Juventus e Inter. Andrea ha fatto una bella gavetta ed è pronto per il Napoli.