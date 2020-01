In casa Napoli è tornato il sereno nell’ambiente, tra i tifosi e nello spogliatoio: come riporta Sky Sport nella sua edizione online, il merito della ritrovata compattezza del gruppo è da attribuire a Gattuso.

Ringhio è stato un ottimo mediatore con la società e con i calciatori e, ormai, le tensioni dell’ammutinamento del ritiro, con la conseguente spaccatura del gruppo, sono un ricordo lontano; ora lo spogliatoio è compatto come non lo è stato mai e tutti i calciatori vogliono dare il massimo per risalire la china e restituire entusiasmo ai tifosi.