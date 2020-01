SKY – Marocchi: “Il Napoli ha solo una soluzione per salvare questa stagione”

Il Napoli sta passando la più brutta crisi degli ultimi dieci anni e non riesce a venirne fuori; Giancarlo Marocchi, opinionista di Sky, ha provato ad esprimere la sua personale opinione sulla squadra partenopea, provando a suggerire una soluzione drastica e netta. Queste le sue parole: “In questo momento di crisi, la società ha un dovere: deve prendere tutti quelli che non hanno più piacere a giocare per i partenopei e metterli sul mercato; non fa niente se il club guadagna meno rispetto al reale valore dei giocatori, bisogna mandare via gli scontenti. Se alcuni vanno via e si prendono dei sostituti degni, la squadra migliorerà”.