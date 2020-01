Chiarello: “Gattuso ha le sue colpe. Com’è possibile che Meret stia in panchina?”

Intervenuto su Canale 21, Umberto Chiarello, noto giornalista, ha parlato della crisi in casa partenopea e ha lanciato qualche frecciatina a Gattuso, che, secondo Chiarello, sta sbagliando alcune scelte di formazione. Queste le sue parole: “Meret e Di Lorenzo, le uniche due note positive della stagione, stanno soffrendo alcune scelte: il terzino ex Empoli gioca in un ruolo non suo, mentre Meret, che ha salvato gli azzurri diverse volte in questa stagione, sta in panchina per far giocare Ospina: ma è possibile una cosa del genere? Meret è un patrimonio della società, per media voto è tra i primi tre portieri in Serie A ed ora rischia il posto da titolare e la convocazione all’Europeo. A questo punto, credo che l’agente proverà a farlo andare via se dovesse restare in panchina”.