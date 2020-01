Sky – Politano-Roma, si riapre la trattativa: il Napoli resta alla finestra

Gianluca Di Marzio, giornalista Sky Sport ed esperto di mercato, ha pubblicato nuovi aggiornamenti riguardanti lo scambio Politano-Spinazzola, sul sito personale gianlucadimarzio.com:

“Dopo le problematiche incontrate nello scambio con l’Inter che coinvolgeva Leonardo Spinazzola, la Roma ha ripreso i contatti col club nerazzurro per discutere del trasferimento di Matteo Politano. Le squadre sono a lavoro per trovare un’intesa, sulla base di un prestito con diritto di riscatto. Dunque, la trattativa per il suo passaggio alla Roma si riapre”.