Si riparte da qui

La vittoria con il Braga permette al Napoli di vivvere finalmente una notte serena. Non sono le notti magiche di Champions, ma il due a zero di questa sera regala tanti spunti positivi a Mazzarri.

Innanzitutto il Napoli chiude la prima gara, da quando è arrivato Mazzarri, con un clean sheet. Non certo granitica la difesa, salvata anche da due ottime parate di Meret, ma di certo la squadra dietro è apaprsa più compatta. Il secondo elmento positivo della serata è di certo il ritorno alla vittoria in casa dopo quasi tre mesi! Era da Napoli-Udinese di fine Settembre che gli azzurri non facevano bottino pieno al Maradona diventato terra di conquista di molti sia in Campionato che in Coppa. Il ritorno al gol di Victor Osimhen, fresco pallone d’oro africano, è un altro evento da non trascurare in una serata da cui adesso gli azzurri devono ripartire. Unica nota stonata ancora Kvaratskhelia per il quale si aspetta adesso il pronto riscatto sabato contro il Cagliari.

La Champions ora va archiviata fino a Febbraio e la testa deve essere tutta per il Campionato con nel mirino una SuperCoppa che rimetterebbe sui binari giusti una stagione iniziata male.