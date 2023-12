Kvara dove sei?

In una serata di gioia per gli azzurri grazie al passaggio agli ottavi di Champions, resta una nota stonata da accordare.

La nota stonata è quella di Kvaratskhelia che stenta a trovare quel guizzo che lo aveva caratterizzato nella scorsa stagione. Il numero 77 sembra soffrire la mancanza del gol ma anche la scarsa lucidità sotto porta. Ancora nei suoi occhi l’errore di Torino. Oggi quel dribbling di troppo gli ha semrpe negato la facile conclusione in rete. Movimenti sempre a tutto campo ma poi la conclusione decisiva è mancata. Sembrava essere arrivata nella ripresa grazie all’assist di Raspadori illuminante. Kvara, però, davanti al portiere, ha calciato in mezzo ai piedi dello stesso. Questa sua ossessione rischia di trasformarsi in boomerang per le sue prestazioni. La squadra lo sa e prova ad incitarlo ad ogni scatto e ad ogni occasione. Non basta però, ci vuole altro per Kvicha.

Contro il Cagliari servirà tutta la pazienza e la determinazione che lo aveva caratterizzato lo scorso anno. Non è facile reggere la pressione ma è proprio adesso che il georgiano deve ritrovare i suoi punti forti e le sue qualità. Mazzarri lo sa e sta provando a lasciarlo più libero di svariare sul fronte di attacco per trovare lo spazio che ne esalti le qualità e le faccia riemergere, come fu lo scorso anno. Ci vuole anche una forma fisica ottimale perchè si vede che il guizzo dello scorso anno manca. La preparazione di Garcia di certo non lo ha aiutato ma presto siamo certi sarà capace di rimettere la freccia a sinistra e ritornare il Kvara devastante dello scorso anno.