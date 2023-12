Top & Flop – Il Napoli batte il Braga e strappa il pass per gli ottavi

Il Napoli vince e convince contro il Braga, nella partita decisiva per l’accesso agli ottavi di Champions League. Grazie infatti all’autogol di Serdar e al gol di Osimhen, gli azzurri superano i portoghesi e consolidano il secondo posto finale nel gruppo. Di seguito, i Top & Flop della partita.

TOP Natan – Scegliere un solo top dopo una prestazione corale del genere sarebbe riduttivo, ma va premiata la prestazione del difensore brasiliano. Con i terzini sinistri ancora infortunati, si prende ancora una volta la responsabilità di giocare fuori ruolo, e lo fa alla grande. Come sempre preciso in chiusura, stavolta ci mette anche delle sgroppate sulla fascia, permettendo anche a Kvaratskhelia di giocare più libero. Proprio da una sua percussione, viene il gol di Osimhen, che chiude il match. Da menzionare anche le prestazioni di Anguissa e Di Lorenzo, come al solito fondamentali per la squadra azzurra.

FLOP Nessuno – Il Napoli vince e convince, e non c’è davvero nessun giocatore con l’insufficienza in pagella. Da Meret autore di ottime parate alla difesa solida, passando per il centrocampo fluido e arrivando agli attaccanti. Anche i sostituti sono entrati bene, sintomo di una buona armonia che sta tornando all’interno dello spogliatoio azzurro.