Napoli-Braga 2-0: La qualificazione per tornare a sognare

Il Napoli batte lo Sporting Braga per 2-0 nella partita valevole per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

La squadra di Mazzarri questa sera, ha sofferto poco rispetto alle gare di campionato, complice ovviamente anche il livello dei portoghesi. Gli azzurri però, mostrano ancora dei piccoli “problemi” a livello fisico. Fanno ancora un po’ fatica nel rincorrere gli avversari ( come per esempio Anguissa), che si è smarcato troppe volte da Lobotka e Zielinski non riuscendo sempre a rientrare per evitare pericoli.

Kvaratskhelia anche lui, non ancora nella sua forma migliore, ma resta comunque un giocatore imprescindibile per questa squadra, capace di cambiare la partita con una sola giocata. Molto buona la prestazione invece di Natan, schierato ancora una volta a sinistra vista l’emergenza terzini, si è sovrapposto molto di più rispetto alle gare di campionato e ha trovato addirittura l’assist per il 2-0 di Osimhen fresco di pallone d’oro africano.

Prestazione non eccezionale da parte del Napoli, ma era importante qualificarsi, tornare a vincere al Maradona, ma soprattutto tornare a vincere senza subire reti. Questa vittoria servirà per togliere un po’ di pressione a tutto l’ambiente e servirà per migliorare la propria posizione in campionato.

Per la Champions si vedrà a febbraio, adesso è tempo di lottare per quello scudetto stampato sul petto.