La vittoria di Bergamo porta la firma di Elijf Elmas, l’uomo in più, che, come lo scorso anno decide il match.

Lo scorso anno Elmas firmo il gol vittoria a Bergamo giocando dall’inizio per l’infortunio di Kvara, quest’anno esce dalla panchina e risulta ancora decisivo. Messo spesso in disparte da Garcia, finalmente si sta rirpendendo la ribalta che merita. Lo scorso campionato era il dodicesimo di fiducia di Spalletti che lo inseriva in ogni ruolo alla prima assenza di un titolare del 4-3-3 o lo inseriva a gara in corso per dare una scossa alla manovra. Mazzarri ha applicato alla lettera i codici toscani affidandosi al macedone nel finale di gara venendo premiato dal gol vittoria. Per il numero 7 è il secondo gol dopo quello contro la Salernitana ma con un peso ben diverso da quello di Salerno. Oggi questi tre punti sono il segno della ripresa del Napoli per proseguire nel suo cammino Champions e inziiare a guardare con un occhio diverso le squadre che sono davanti e che saranno le prossime due avversarie. Elmas è pronto a sfruttare ancora le occasioni, come lo scorso anno, pur arrivando dalla panchina. Le sue parole a fine gara sui metodi di Mazzarri e sugli accorgimenti tattici che gli ha dato in questi giorni, sono l’evidenza di una ritrovata fiducia per questo calciatore che rischiava di finire nel dimenticatoio e magari anche sul mercato a Gennaio visto lo scarso utilizzo da parte della rpecedente gestione tecnica. Mercoledì ritroverà Ancelotti, che lo ha fortemente voluto a Napoli, e contro il quale proverà ancora una volta a rendersi utile per il Napoli e per Mazzarri.