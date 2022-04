La domenica dei bookmakers: guida al matched betting

Gli italiani sono un popolo di santi, navigatori…ma la domenica soprattutto scommettitori. Milioni sono gli utenti registrati alle note piattaforme messe a disposizione dai bookmakers, basta un conto gioco e qualche click per sperare in una combinazione vincente. Da qualche anno però sta imperversando in Italia un nuovo fenomeno: il matched betting. Si tratta banalmente di abbinare esiti del tutto opposti di una stessa scommessa, azzerando così la percentuale di rischio associata al normale gioco d’azzardo.

Nel Regno Unito è un fenomeno largamente diffuso e grazie al lavoro di equipe come NinjaBet, anche nel nostro Paese si inizia a studiare pro e contro. La cosa importante è partire dal presupposto che si tratta di una buona fonte di guadagno, nulla che sia in grado di sostenere in eterno, ma una cospicua entrata per studenti o lavoratori part-time. Inoltre l’intera serie di operazioni si svolge nel pieno rispetto della legalità e le somme vengono tassate alla fonte.

Servono conoscenze particolari? Assolutamente no! Open access è la parola d’ordine di NinjaBet e le dettagliatissime guide messe a disposizione costituiscono una garanzia. Il cliente potrà sperimentare gratuitamente la piattaforma per comprendere i fondamentali e mettere in cassa una cifra iniziale, dopodiché dovrà acquistare un piano premium mensile o annuale per poter procedere. I costi sono davvero contenuti dal punto di vista del bilancio qualità/prezzo, considerando inoltre che la spesa è coperta dai guadagni ottenuti.

Dunque non si tratta di gioco d’azzardo e non esistono vinti né vincitori, la componente aleatoria del betting viene del tutto azzerata. L’utente si servirà di un bookmaker e di un sito per l’exchange, normalmente Betfair ma si apprenderà anche l’utilizzo di Betflag.

Quanto si guadagna? La risposta sta tutta nel tempo investito nell’attività, maggiore attenzione e dedizione porteranno ovviamente guadagni più alti. Tra gli strumenti a disposizione il vostro più grande alleato sarà l’oddsmatcher, un calcolatore che vi indicherà esattamente quanto bancare e puntare su ogni sito web. Seguendo passo dopo passo le guide NinjaBet sarà impossibile sbagliare, unico rischio? L’errore umano dettato dalla fretta. Inizialmente vi sentirete un pò impacciati nel governare diverse schede nel vostro browser, ma dopo qualche settimana diventerete anche abbastanza svelti.

