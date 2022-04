L’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo è stato ospite di Radio Kiss Kiss Napoli per mettere in evidenza le macchie cieche degli azzurri. Così Iezzo all’emittente ufficiale:

“Solo Spalletti può capire e risolvere quello che è il problema mentale del Napoli, in difesa si registra un peggioramento ad esempio. In generale questa squadra soffre se deve fare la partita, con le squadre che tendono a chiudersi. Si stanno rivedendo errori del passato e non va bene, ad inizio stagione si era perfetti”.