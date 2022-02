Ospina nel fianco

Nel bene e nel male questo pareggio del Napoli è segnato dalla prestazione del suo portiere.

La papera del portiere colombiano stava spianando la strada ad una vittoria del Cagliari che avrebbe avuto del clamoroso ma solo per chi non aveva visto la gara di oggi. L’intervento scomposto che ha permesso a Pereiro di portare in vantaggio la squadra rossoblu stava mettendo il Napoli in cattive acque. Si può dare la colpa al vento o al terreno ma di certo l’errore di Ospina non è per nulla giustificabile.

Il 25 della maglia di Ospina è il Natale della smorfia napoletana e come tale il portiere di trasforma in un Babbo Natale fuori stagione regalando la rete ai sardi. Ma l’errore, però, resta tale. Se il Napoli, infatti, esce alla fine con un pareggio dal terreno di gioco dell’Unipol domus c’è anche lo zampino o meglio la manona del portiere azzurro. Tre le conclusioni miracolosamente sventate da Ospina prima che Osimehn trovi il gol di un pareggio poco meritato dagli azzurri ma di sicuro importantissimo per tenere la scia della vetta.

Il dualismo con Meret, che sembrava essere solo un peso per il portiere friuliano, adesso sembra diventare un fardello anche per il colombiano. Le voci del mancato rinnovo e la prestazione rassicurante di Meret a Barcellona, hanno forse iniziato a scalfire e annebbiare le prestazioni di Ospina? Speriamo di no e che oggi sia stato solo un caso la papera su Pereiro e che invece il vero Ospina sia quello dei tre miracoli che hanno tenuto a galla il Napoli nella lotta scudetto.