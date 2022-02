Doveva essere l’occasione dell’aggancio in vetta e invece si stava trasformando in una caporetto senza eguali.

Spalletti voleva 13 figate ma al momento la prima è s..figata. Il Napoli di Cagliari è apparso la brutta copia della squadra capace di mettere paura al Barcellona in casa sua. Il Cagliari l’ha messa sul piano fisico e la squadra azzurra, senza i suoi attaccanti esterni, si è messa a duellare e a snaturare il suo gioco facendosi stordire dal vento sardo e dalle botte dei giocatori sardi. Venti falli di media e anche più in questa gara. Più del doppio della media della serie A, che fa capire che tipo di gara ha dovuto affrontare la squadra di Spalletti.

E del gioco duro del Cagliari ha dovuto subirne le conseguenze l’indistruttibile cyborg Di Lorenzo che, per una brutta botta alla testa dopo scontro con Altare, è costretto ad abbandonare a metà primo tempo. L’ennesimo KO per uno degli uomini chiave di Spalletti che in meno di 10 giorni si è visto passare dall’abbondanza alla carestia.

Non parlategli più di abbondanza. Prima dell’Inter il solo Lozano appariva l’assenza da compensare ma poi in sequenza si sono aggiunti Politano, Anguissa, Lobotka e Insigne. E prima di Cagliari gli acciacchi muscolari di Osimehn e Fabian hanno fatto il resto con in mezzo la botta a Di Lorenzo sostituito da Malcuit costretto poi nel finale ad uscire per un risentimento muscolare.

Non parlategli più di abbondanza. Dopo oggi se Spalletti non vuole piangere per le assenze perchè è da perdenti, allo stesso tempo non sarà vincente gongolarsi nell’abbondanza. Per le gare con Barcellona e Lazio ancora una volta si tornerà a chiedere a Canonico la lista dei convocati. Due gare che daranno già i primi segnali e i primi verdetti stagionali per chiudere il cerchio con la gara contro il Milan che ci dirà davvero dove può arrivare questa squadra. Figata o Sfigata lo diranno il campo e le scelte obbligate e non ma per favore non parlategli più di abbondanza.