Rinasci Italia: ripartire da Insigne per tornare a essere protagonisti

Sono passati 3 anni da uno degli episodi più tristi della storia del calcio italiano. Infatti il 13 novembre 2017 gli azzurri, guidati da Ventura, pareggiavano a San Siro contro la Svezia perdendo l’ultima occasione per qualificarsi ai mondiali del 2018. Sono passati 3 anni in cui gli azzurri sono rinati dalle proprie ceneri grazie al progetto di Roberto Mancini, attuale commissario tecnico della nazionale. Lorenzo Insigne è uno dei senatori della nazionale che ha vissuto sulla propria pelle il disastro marchiato Ventura. Infatti il tecnico, con una scelta più che discutibile, decise di non far giocare Insigne a San Siro. Chissà, forse oggi la storia sarebbe diversa. Dopo quel 13 novembre tutto è cambiato: infatti il calcio italiano sta ancora tentando di rinascere con Ventura che è finito nel dimenticatoio. Invece Lorenzo adesso può fare la storia. Con quella maglia gloriosa, disonorata in troppe occasioni, Lorenzo ha la possibilità di affermarsi nell’ambito internazionale e di crescere ancora di più. Oggi Insigne è titolare e chissà…potrebbe finalmente far ripartire col piede giusto la squadra di Mancini che si appresta ad essere una delle protagonisti dell’europeo di quest’estate!