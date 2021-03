Sky, Marchetti: “Il mercato del Napoli dipenderà dalla Champions! Queste le ultime sugli azzurri”

Il noto giornalista ed esperto di mercato di Sky Sport, Luca Marchetti, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per fare il punto sui trasferimenti in casa Napoli. Queste le sue parole: “Nel Napoli ci sono più dubbi legati alla stagione che verrà! Tra questi quelli che incidono di più sono sicuramente l’allenatore che sostituirà Gattuso e la qualificazione alla Champions League.

In attacco c’è Osimhen che è un investimento tutto da scoprire e Mertens che ha da poco rinnovato. Per l’attacco la situazione appare comunque piuttosto tranquilla, ADL al massimo potrà pensare a chi possa affiancare il belga nella prossima stagione ma non sostituirlo!

Per il reparto difensivo la situazione si fa più complicata. C’è la situazione legata a Koulibaly che fa gola a tanti ma un po’ per l’età che avanza e un po’ per il prezzo molto elevato, molte squadre hanno preferito virare su altri obiettivi. Da risolvere c’è anche il famoso dualismo tra Ospina e Meret! L’ex Spal infatti fa gola a tanti club di Serie A e, se la situazione dovesse rimanere la stessa, non è detto che Alex possa lasciare Napoli. I nomi per sostituirlo sono Musso o Cragno ma, ovviamente, non c’è nulla di concreto.

L’unica trattativa vera fatta dl Napoli a gennaio è stata per Mattia Zaccagni! Il club partenopeo è ancora avanti sulle altre concorrenti ma, come dicevo all’inizio, ci sono ancora troppi fattori da determinare prima di capire il mercato che deciderà di fare Aurelio De Laurentiis.

Oltre alla Champions però anche il tecnico che prenderà il posto di Gennaro Gattuso sarà ugualmente cruciale. Sarri e Juric sono due opzioni che piacciono molto al patron azzurro soprattutto per l’affinità che ha l’attuale rosa del Napoli col tipo di tattica adottata dai due“.