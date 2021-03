Questa sera, alle ore 20 e 45, andrà in scena Andorra-Albania. Partita del gruppo I valida per le qualificazioni ai Mondiali del Qatar 2022. In particolare, dal primo minuto in campo il difensore azzurro Elseid Hysaj. Di seguito vi riportiamo la formazioni ufficiali:

Andorra (4-4-2): Gomes; Rubio, Llovera, Vales, San Nicolas; Martinez, Rebes, Vieira, Cervos; Alaez, Fernandez.

Albania (3-5-2): Berisha; Djimsiti, Ismajili, Kumbulla; Hysaj, Memushaj, Bare, Gjasula, Lenjani, Cikaleshi, Manaj