Fabian Ruiz rinato?

Nonostante la vittoria per 2-1 di ieri, gli azzurri terminano qui il loro cammino europeo. Notizia tutt’altro che positiva che determina la disfatta di un altro obiettivo della squadra di Gattuso. Positiva invece è la prestazione di Fabian Ruiz.

Lo spagnolo da quando è tornato dal Covid sembra essere un altro giocatore. Infatti le sue ultime prestazione hanno fatto parlare di sé, e non in negativo come accadeva prima del suo stop causa Covid, il quale diventeva anche il capo espiatorio delle sconfitte del Napoli, ma anzi in positivo.

Il centrocampista azzurro tornò titolare nella partita d’andata dei sedicesimi di Europa League contro il Granada. La partita, come ben sappiamo, fu persa dagli azzurri per 2-0, i quali furono protagonisti di una prestazione sottotono e deludente, tutti eccetto Fabian. Difatti fu l’unica luce della squadra di Gattuso, che provò a creare qualcosa ma non fu supportato dai compagni di squadra.

Anche contro l’Atalanta, partita persa dal Napoli per 4-2, una delle poche note positive del match fu la prestazione dello spagnolo.

Ieri, contro il Granada, ha dato conferma del suo buono stato di forma mostrando tutta la tecnica che possiede e le sue qualità migliori. Inoltre ha coronato la sua buona prestazione con un gol dimostrando di avere anche la concretezza e lucidità giusta.

Fabian si sta rivelando una delle poche, se non l’unica, note positive del Napoli in un momento delicato e brutto. Ora bisogna che dimostri continuità e cresca sempre più nelle prestazioni, magari può rivelarsi l’arma in più di Gattuso.