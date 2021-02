Tacchinardi: “Sarri? Napoli è una destinazione difficile per lui”

Alessio Tacchinardi, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Tmw Radio per commentare le voci di mercato che interessano Maurizio Sarri: “Sarri? Napoli è una destinazione difficile per lui, soprattutto dopo quello successo con la piazza. Lui era considerato un dio dai tifosi, poi ha spaccato Napoli. Resta comunque un allenatore di tutto rispetto. Forse la Fiorentina è la squadra che fa per lui. Magari se riescono a convincerlo con un progetto vincente e serio, i viola potrebbero essere uno stimolo per lui”.