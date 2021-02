Napoli-Benevento, i precedenti

Domenica 28 febbraio andrà in scena Napoli-Benevento, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A. Quella di domenica sarà la sfida numero 4, e la seconda edizione in casa azzurra.

L’ultima e l’unica volta che si affrontarono le due compagini in terra azzurra finì in goleada per la squadra di casa. Un pesante 6-0 con tripletta di Mertens e gol di Allan, Insigne e Callejon. La squadra di Gattuso, dopo l’eliminazione dall’Europa League, ha bisogno della vittoria domenica per continuare a credere al quarto posto.