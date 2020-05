Napoli, mezzo attacco in uscita: e se la soluzione fosse in casa?

Il Napoli di Rino Gattuso sembra dover fare i conti con una serie di addii eccelletti, soprattutto per quanto riguarda il pacchetto offensivo: all’incertezza del rinnovo di Milik si aggiunge l’alta probabilità di addio a fine stagione da parte di Mertens e Callejon, reduci da una lunghissima esperienza in maglia partenopea ma – probabilmente – desiderosi di cambiare aria.

Proprio sulla scia di questo improvviso impoverimento della ‘potenza di fuoco‘ azzurra, Giuntoli & co. sembrano doversi guardare intorno e puntare nell’immediato a qualche innesto di spessore per riconsegnare a Gennaro Gattuso un attacco rinvigorito ma di prospettiva.

Tuttavia, come spesso accade, certe soluzioni vincenti si possono trovare in casa: dopo la breve (ed in parte sfortunata, con ben 7 partite perse per infortunio) esperienza con la maglia del Nizza, cui era arrivato in prestito la scorsa stagione, ritornerà alla corte del tecnico azzurro Adam Ounas.

Il franco-algerino classe ’96 fu acquistato dal Napoli nel 2017 ed in due stagioni accumulò 25 presenze e 3 reti, rendendo al di sotto delle aspettative e deludendo in più di qualche occasione quando gli fu concessa la casacca da titolare, ricevendo così la possibilità di provare in Francia a riprendere la verve ed il cinismo che ai tempi del Bordeaux gli valsero l’interesse di molti club.

La contemporanea possibilità che salutino i vari Mertens, Callejon e Milik, potrebbe giocare a vantaggio del mancino franco-algerino che, avendo terminato prematuramente il campionato francese (concluso causa covid-19) ha già la possibilià di aggregarsi al gruppo azzurro ed iniziare ad ascoltare i dettami tattici, le intenzioni e le esigenza di Gattuso.

Sarà la volta buona?