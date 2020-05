Corriere dello Sport – Mertens vicino al Milan? Arriva la risposta del belga

Tanti dubbi attanagliano il futuro di Dries Mertens: rinnovare con il Napoli, andare a giocare all’estero o restare in Italia con un altra maglia sono le opzioni disponibili. Quest’ultima, però, sembra che al momento sia la più improbabile. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il legame di Ciruzzo con la squadra e la città di Napoli sarebbe il motivo principale per cui lo stesso preferirebbe allontanarsi dalla Serie A in caso di mancato accordo con gli azzurri. Il belga è stuzzicato dall’offerta del Chelsea e sta ancora riflettendo sulla proposta dell’Inter, così ha provato ad inserirsi l’altra compagine di Milano, la quale però si è trovata dinanzi ad una porta chiusa. Il CdS assicura che le voci provenienti dall’estero riguardo una firma dell’ex PSV con il club rossonero non trovano riscontro: il Milan non è una strada percorribile dal momento che Dries vuole la Champions, poichè dall’alto dei suoi 33 anni appena compiuti si sente in un momento decisivo della carriera, in cui può dire ancora la sua nei palcoscenici che contano.