Gazzetta – Ghoulam verso l’addio: due nomi su tutti per sostituirlo

Pare che la travagliata esperienza di Faouzi Ghoulam con il Napoli sia arrivata ai titoli di coda: l’algerino, con buone probabilità, saluterà staff e compagni al termine della stagione (se venisse ripresa, altrimenti al ritiro della prossima). Secondo La Gazzetta dello Sport, il ds Giuntoli è già al lavoro da tempo per sostituire il laterale mancino, e i principali indiziati sono Kostas Tsimikas e Michal Karbownik. Il nome del greco non è nuovo in sede di mercato azzurro, poichè se ne vociferava già durante la sessione invernale. Il secondo è invece un prospetto sul quale il Napoli ha iniziato a seguire da poco; si tratta di un giovanissimo, classe 2001, in scadenza di contratto con il suo attuale club, il Legia Varsavia. La Rosea riporta che il prezzo del cartellino del terzino polacco si aggira intorno ai 5 milioni, una cifra che permetterebbe ad ADL di poter investire ancora in quel reparto.