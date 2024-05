Giordano: “Napoli, la scelta più felice della mia vita”

L’ex calciatore azzurro, Bruno Giordano, ricorda la scelta di una nuova squadra dopo la Lazio e il rifiuto di Roma e Juventus. Il calciatore scelse infatti il Napoli per continuare la sua carriera e ha avuto come compagno di squadra Diego Armando Maradona, che adesso presta il proprio nome allo stadio degli azzurri. Maradona lo considerava il miglior italiano con cui avesse mai giocato, insieme vinsero per la prima volta lo scudetto e nello stesso anno la Coppa Italia ( 1986-7).

Nell’intervista a Il Corriere della Sera Giordano riporta un curioso aneddoto vissuto con la Lazio: “Il portiere a cui provavo più gusto fare gol? A Zoff, perché era il mito. Ancora oggi, quando ci incontriamo, mi manda a quel paese per il pallonetto e la doppietta contro la Juventus nel 1977 (vittoria della Lazio per 3-0 all’Olimpico). Ma io gli rispondo che se li avessi fatti a qualsiasi altro portiere, nessuno li ricorderebbe più.“

La bellissima considerazione su Napoli e Maradona: “Mai avuto dubbi per aver detto di no al presidente Viola e alla Roma e pochi anni dopo ad Agnelli e alla Juventus? No, mai. Con tutto il rispetto. Non potevo tradire i laziali e la Juventus la tirava un po’ per le lunghe. Parlai con Boniperti e incontrai anche l’Avvocato. Ma alla fine andai al Napoli. Una delle scelte più felici della mia vita. Platini grande, ma Maradona un’altra cosa? Diego era inarrivabile per chiunque. Divino e diabolico insieme, tutto quello che realizzava profumava di poesia. Chi ha inventato il calcio, lo ha fatto perché sapeva che poi sarebbe nato lui“