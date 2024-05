Il Mattino – Napoli e “la lezione dello scudetto”

La prima pagina del quotidiano Il Mattino riporta il Napoli in occasione dell’anniversario della vittoria dello scudetto (NB ieri 4 maggio). “La lezione dello scudetto” scrive e, infatti, il Napoli è ad Udine nuovamente per la partita di lunedì 6 maggio.

L’anno scorso il Napoli aveva impiegato, nello stesso stadio, tutte le sue forze per la conquista del tanto desiderato titolo. Adesso, a distanza di un anno e nello stesso stadio, dovrà lottare per un posto in Europa, nonostante le speranze di Champions siano quasi del tutto sfumate. Per qualificarsi per la prossima Champions League, il Napoli dovrebbe vincere tutte le partite e le sue avversarie (Roma e Atalanta) concludere in modo scadente la stagione.

Non favorevoli gli ultimi report degli allenamenti: Juan Jesus e Raspadori hanno svolto un lavoro personalizzato (il secondo però sul campo) e Zielinski e Kvaratskhelia sembrano out. In mancato recupero dei due e in occasione del 4-3-3 la formazione potrebbe essere: Meret- Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera- Lobotka, Anguissa, Cajuste – Osimhen, Politano, Raspadori (anche se potrebbe essere a rischio).