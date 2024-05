Zazzaroni: “Conte sembrava vicino, ora si fa un altro nome per la panchina azzurra”

Ivan Zazzaroni, il direttore del Corriere dello Sport, ai microfoni di Radio Bianconera tra i diversi temi trattati ha toccato anche quello inerente al futuro della panchina azzurra: “Nel calcio non si può mai dare nulla per scontato, ma sul ritorno di Conte direi di no. Non vedo grandi speranze. Rispetto ad Allegri, oggi dico che va via, quindi la sua esperienza in bianconero si chiuderà il 30 giugno.“

“Capitolo Thiago Motta. L’attuale allenatore del Bologna deve assolutamente capire cosa vorrà fare la Juve, questo è un elemento fondamentale. Il discorso è molto chiaro: bisogna capire quanti soldi ci saranno a disposizione, bisogna tenere conto che il prossimo anno i bianconeri giocheranno tutte le competizioni e le partite saranno tante. Dubito che lui abbia incontrato la società torinese, magari l’ha fatto qualcuno per lui, vale a dire il suo agente Alessandro Canovi.

Per ora non c’è nulla, le cose cambiano da un giorno all’altro, vedi la situazione Milan-Lopetegui, sembrava tutto fatto invece.

Conte sembrava vicino al Napoli, ora si parla di Gasperini. In questo momento tutto molto aperto, mi sorprenderei se Allegri restasse, anche se a me piacerebbe. Io credo prenderà i soldi per l’ultimo anno di contratto e andrà via. Riepilogando: Thiago Motta probabile, Conte improbabile”.