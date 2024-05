L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla situazione riguardante Francesco Calzona. Secondo il quotidiano per Calzona ci sarà l’ultima panchina con il Lecce e poi sarà addio al Napoli dopo una parentesi poco entusiasmante. Calzona si avvia ai saluti senza aver inciso del tutto. Una sola vittoria nelle ultime dieci partite, ovvero il 4-2 a Monza. Sicuramente sarà ricordato per aver preso sempre gol in 15 gare sulla panchina azzurra: un dato praticamente impietoso.