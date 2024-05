Tramezzani: Conte o Pioli? A me piace Antonio. Manna andrebbe d’accordo con lui”

Paolo Tramezzani, allenatore dell’Istria, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione “Marte Sport Live”, soffermandosi sulla situazione in casa Napoli.

Queste le sue parole: “Operazione recupero della rosa o rifondazione? Io opterei per entrambe le opzioni: devono restare i calciatori che hanno voglia di dare ancora tanto alla squadra ma servono anche nuovi innesti che abbiano fame e voglia di farsi notare. Ci vuole un mix delle due cose, ma non è tutto da buttare: ci sono in rosa delle pedine molto importanti che non vanno dismesse. Conference League? Se guardo alla prossima stagione come stagione di ripartenza, credo non sia fondamentale partecipare ad una competizione europea“.

Poi, parentesi sul prossimo allenatore: “Conte o Pioli per il futuro? A me piace Antonio Conte, soprattutto per il Napoli da ricostruire. Entrambi bravissimi ma il carattere e la personalità di Antonio servirebbero molto al Napoli in questo momento, anche per il modo di interloquire con i calciatori. Gasperini? Mi piace molto ma per il calcio di Gasperini servono calciatori adatti come quelli che ha plasmato all’Atalanta. Oggi al Napoli tanti giocatori non riuscirebbero a resistere a quella intensità che chiede il tecnico. Manna-Conte compatibili? Assolutamente sì. Conosco bene Giovanni, sono certo che si troverebbe bene con un allenatore importante come Conte“.