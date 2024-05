L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulla partita di ieri tra Napoli e Fiorentina. Secondo il quotidiano il Napoli ha iniziato benissimo la gara contro la Fiorentina, mettendo molto in difficoltà la retroguardia viola, quasi stordita dall’avvio arrembante degli azzurri. Calzona vuol confermare che nonostante i risultati deludenti le assenze importanti il Napoli abbia ancora cuore e orgoglio. Inizio buono per i partenopei che creano poi altri pericoli specie con Kvaratskhelia. Poi però la Viola si ricompatta e in due minuti ribalta il risultato. I viola sfiorano il tris a inizio ripresa con Gonzalez. Gli azzurri provano a reagire e ci riescono: pareggiano con Kvara con una punizione magistrale e colpiscono poco dopo il palo con Politano.