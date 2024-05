Cds – Kvaratskhelia e Raspadori provano ad esserci per la sfida di sabato contro il Bologna

Il Corriere dello Sport nell’edizione odierna ha fatto il punto sulle condizioni di Khvicha Kvaratskhelia e sugli altri infortunati in casa Napoli: “L’attaccante di Calzona ‘corre’ verso il recupero, spera di farcela per la gara di sabato contro il Bologna. Oltre a Kvaratskhelia, infatti, continuano a lavorare a parte Dendoncker e Raspadori che, insieme con il georgiano, hanno svolto personalizzato in campo. Era in palestra, invece, Zielinski, per cui la tabella di recupero è già chiara: il centrocampista polacco, dopo la lesione al polpaccio sinistro, conta di rientrare per l’ultima col Lecce prima dei definitivi saluti. Raspadori, che ha rimediato nei giorni scorsi un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia sinistra, vorrebbe farcela per sabato, da bolognese doc, ma è più probabile che possa tornare per la gara successiva contro la Fiorentina“.