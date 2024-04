Monza-Napoli, gli azzurri calano il poker e tornano a vincere! Le pagelle di MN

Meret: Ennesimo gol stagionale subito nei primo tempo per l’estremo difensore italiano, poco da dire sulla sua prestazione. 5,5

Di Lorenzo: Inizalmente prova opaca per il capitano azzurro, altro gol sbagliato dopo quello di settimana scorsa contro la Dea, nel secondo tempo però ha fatto vedere quello che sa fare. 6

Rrahmani: Partita non buona per il kosovaro, qualche buon intervento ma nulla di eccezionale. 5,5

Juan Jesus: Prova insufficiente per Juan Jesus, si fa prendere il tempo da Djuric e non riesce mai a prendere le misure su quest’ultimo. 5

Olivera: Non buona la gara del terzino uruguagio, mai pericoloso, mai propositivo e soprattutto mai in grado di dare sicurezze sulla sua zona di competenza.Nel secondo tempo cresce e fa vedere qualcosa di positivo. 6 (Mario Rui: SV)

Lobotka: Prova discreta per lo slovacco, mai al centro del gioco azzurro, non il solito Lobotka, bene nella ripresa. 6

Anguissa: Partita ambivalente per il centrocampista azzurro, lento, macchinoso e poco pericoloso nel primo tempo. Nel secondo tempo si accende e fa un bell’assist per Osimhen. 6,5

Zielinski: Ritorna titolare dopo un periodo di panchina, fa vedere qualcosina ma non è abbastanza, si specchia troppo e non è mai decisivo. Ma nella ripresa fa un gol da cineteca che gli fa impennare il voto. 7 (Cajuste: Minuti anche per lo svedese, si impegna e prova a mettersi in mostra. 6)

Ngonge: Prima da titolare per il classe 2000 belga, fa vedere anche lui qualcosa, buone giocate e buoni spunti, ma manca l’affinità con i compagni. 5,5 (Politano: Entra e spacca la partita, poco da dire gol da cineteca. 7)

Kvara: Non la sua miglior partita sicuramente ma è l’unico che ci prova, sfiora il gol ma trova un’ottima risposta Di Gregorio. 6 (Raspadori: Entra e dopo pochissimi secondi sigla il 2-4 finale che chiude la partita. 7)

Osimhen: Primo tempo in affanno per Osi, come tutto il Napoli non gioca bene, ma nel secondo tempo fa un gol capolavoro, facendo vedere una delle sue doti principali. 7