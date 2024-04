Top: Osimhen è il nostro top, sempre presente e sempre pericoloso nonostante il primo tempo difficile per gli azzurri. Nel secondo tempo prende l’ascensore e segna il gol del pareggio. Ottima prova per il bomber nigeriano che sale a 12 gol in campionato.

Flop: Ancora male Juan Jesus, male in tutto, impacciato in tutto. Responsabilità sul primo e gol e troppo leggero su Colpani. Poca altro da dire sulla prestazione del classe 1991.