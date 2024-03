L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli in entrata. Secondo il quotidiano per la difesa l’obiettivo numero uno è Alessandro Buongiorno, difensore del Torino e della Nazionale italiana, emerso come un talento promettente del calcio italiano. A soli 24 anni, ha dimostrato brillanti capacità difensive e ha vinto il duello con Osimhen durante l’ultima partita contro il Napoli. Anche il Milan ha dichiarato il suo interesse per Buongiorno, ma il suo club attuale lo ha protetto da offerte almeno fino all’estate. La sua valutazione è di circa 30-35 milioni di euro.